Empfehlungen der Redaktion aus allen Fachgebieten

19.12.2016

Doktor ist nicht gleich Doktor

Wer im Ausland ein Medizinstudium abgeschlossen hat, darf sich in Deutschland nicht "Doktor der Medizin" nennen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Mainz in einem am Dienstag veröffentlichen Urteil.