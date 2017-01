Empfehlungen der Redaktion aus allen Fachgebieten

Immer mehr Online-Psychotherapien drängen auf den Markt. Die meisten sind weder besonders einfühlsam noch allzu intelligent. Dennoch sind die Erfolge erstaunlich. Was erst, wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt?

23.01.2017 | IT für Ärzte | Nachrichten | Onlineartikel

Berichte vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in Berlin. Unter den Themen: der Langzeiteinsatz von Antidepressiva und die psychische Auffälligkeit von Amoktätern – vor der Tat.​​​​​​​

Stöbern Sie hier in unserem umfangreichen CME-Angebot!

Elimination und Eradikation von Infektionskrankheiten im 21. Jahrhundert. Kongressthemen: Polio, Guinea Wurm, Malaria, HIV-AIDS, Masern, Migration und Globalisierung, Ernährung, Kindergesundheit in den Tropen.

Kinderarzt schaut Mädchen in den Hals/© kzenon / iStock / Thinkstock, Zeichnung eines Kopfes mit Gehirn/© freshidea / Fotolia, schreiender Mann/© Sodapix sodapix / F1online / Thinkstock, Tabletten/© Sven Baehren / Fotolia, Zeichnung einer Pistole auf Schultafel/© Martin Wimmer / iStock, Obst und Gemüse/© adlifemarketing / iStock, Mann greift Fesseln einer Frau/© LoloStock / Fotolia, Terroristen/© Prazis / Fotolia, Tabletten/© Sven Baehren / Fotolia, schreiender Mann/© Sodapix sodapix / F1online / Thinkstock, digitaler Mensch/© Andrea Danti / Fotolia, Zeichnung einer Pistole auf Schultafel/© Martin Wimmer / iStock, EKG Tabletten/© dina2001 / iStock / Thinkstock, Vorhofflimmern/© emeraldphoto / Fotolia, Veränderungen an der Zunge/© Springer Medizin, Arzt mit Glas Wasser und weißen Pillen in der Hand/© Wavebreak / Media / Thinkstock.com, Frau mit Erkältung/© Arne Trautmann / panthermedia.net, Mein CME