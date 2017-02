Empfehlungen der Redaktion aus allen Fachgebieten

Die Elektrokonvulsionstherapie wird als Therapieverfahren bei verschiedenen schwerwiegenden psychiatrischen Krankheitsbildern erfolgreich eingesetzt. Problematisch ist allerdings, wenn ein Patient aufgrund seiner psychischen Erkrankung zu einer freien Willensbildung nicht in der Lage ist.

Mit Hilfe einer elektronischen Nase ist es bei hoher Patientenakzeptanz möglich, Barett-Mukosa von regelhafter Ösophagus-Mukosa in einem Atemtest zu unterscheiden.

01.02.2017 | Diagnostik in der Gastroenterologie | Kommentierte Studie | Onlineartikel

Nach einer Scheidung ertränken viele Frust und Einsamkeit in Alkohol: Bei Männern steigt das Risiko für einen Alkoholmissbrauch um das Sechsfache, bei Frauen um mehr als das Siebenfache. Erneut heiraten schützt davor.

In einem Jahr ist alles vorbei – das gilt für die Mehrheit der Patienten mit Kreuzschmerzen. Doch ein Jahr, zumal unter Schmerzen, kann lang sein. Ein Prognoseinstrument für die ersten drei Monate haben australische Mediziner entwickelt.

Die Schreibschrift kämpft ums Überleben, denn immer öfter werden in Schulen Tablets eingesetzt. Experten streiten, ob diese Entwicklung Folgen für Kernkompetenzen von Schülern haben könnte.

Berichte vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in Berlin. Unter den Themen: der Langzeiteinsatz von Antidepressiva und die psychische Auffälligkeit von Amoktätern – vor der Tat.​​​​​​​

