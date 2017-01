Empfehlungen der Redaktion aus allen Fachgebieten

Das regelmäßige Schwitzen in der Sauna soll vor allwinterlichen Erkältungen schützen. Eine finnische Studie weist jetzt darauf hin, dass die Effekte möglicherweise noch viel weitreichender sind: Mit ansteigender Saunafrequenz sank das Demenzrisiko.

Nach jahrelanger Debatte regelt das Parlament am Donnerstag den Umgang mit Cannabis als Medizin völlig neu. Krankenkassen müssen die Kosten im Regelfall erstatten.

Berichte vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in Berlin. Unter den Themen: der Langzeiteinsatz von Antidepressiva und die psychische Auffälligkeit von Amoktätern – vor der Tat.​​​​​​​

Neben medizinischen Inhalten stehen praktische Ausbildungseinheiten zur Verschüttetensuche und zur Lawinenprävention im Rahmen von Skitouren auf dem Programm. Veranstaltungsort: St. Jodok am Brenner, Österreich; Wiss. Leitung: Dr. med. Ulrich Steiner, Dr. med. Wolfgang Schaffert; Dieser Termin ist durch die Österreichische Akademie der Ärzte (25 Punkte) zertifiziert

